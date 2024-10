Atlético-MG abre dois de vantagem, mas cede empate ao Vitória em casa pelo Campeonato Brasileiro

Neste sábado, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebeu o Vitória na Arena MRV e empatou por 2 a 2 após abrir dois gols de diferença no placar. Fausto Vera e Vargas balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Wagner Leonardo e Alerrandro marcaram para os visitantes.

Com o resultado, o Galo chegou aos 37 pontos, na nona colocação da tabela. Já o Vitória alcançou os 29 somados, mas continua na zona de rebaixamento da competição (17º).

O Atlético-MG volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Grêmio, na Arena MRV, pela sexta rodada (atrasada) do Brasileirão. No sábado (19/10), às 16h, o Vitória recebe o Red Bull Bragantino, no Barradão, pela 30ª rodada.

O placar foi inaugurado pelo Atlético-MG logo aos oito minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Júnior Alonso, Vargas ajeitou de cabeça na área e encontrou Fausto Vera, que finalizou cruzado, de direita, para marcar.

Aos 46 minutos da primeira etapa, o Atlético-MG ampliou a vantagem. Palacios dominou pela direita e cruzou para Vargas, que se livrou da marcação e, na pequena área, cabeceou para balançar as redes.

O Vitória descontou aos 19 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Matheuzinho pela direita, Wagner Leonardo subiu mais alto que o marcador e cabeceou no contrapé de Éverson.

Aos 26 minutos da etapa complementar, o Vitória chegou ao empate. Em jogada de contra-ataque, Alerrandro recebeu no meio de campo, carregou até a entrada da área, driblou dois defensores do Galo e chutou forte, no alto.

O goleiro Éverson, do Atlético-MG, foi expulso aos 38 minutos da segunda etapa ao impedir contra ataque do Vitória, fora da área, com as mãos na bola.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 2 X 2 VITÓRIA



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 5 de outubro de 2024, sábado



Hora: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua (SP)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

GOLS: Fausto Vera, aos 8? do 1ºT (Atlético-MG) / Vargas, aos 46? do 1ºT (Atlético-MG) / Wagner Leonardo, aos 19? do 2ºT (Vitória) / Alerrandro, aos 23? do 2ºT (Vitória)



Cartões amarelos: Bruno Fuchs, aos 26? do 1ºT (Atlético-MG)



Cartão vermelho: Éverson, aos 38? do 2ºT (Atlético-MG)

ATLÉTICO-MG: Éverson; Lyanco, Bruno Fuchs (Saravia) e Junior Alonso; Palacios (Kardec), Otávio, Fausto Vera, Rubens e Igor Gomes (Alan Franco); Vargas (Scarpa) e Deyverson (Matheus Mendes)



Técnico: Gabriel Milito

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Zé Hugo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos (Ricardo), Willian Oliveira, Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Janderson), Carlos Eduardo (Edu) e Alerrandro (Everaldo)



Técnico: Thiago Carpini