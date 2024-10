Atacante do Internacional, Ricardo Mathias celebra gol no fim contra o Corinthians: "Muito gratificante"

Neste sábado, o Internacional empatou com o Corinthians em 2 a 2, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o atacante Ricardo Mathias, autor do gol que igualou o placar para o Colorado, aos 48 minutos do segundo tempo, analisou o resultado e falou sobre a sensação de marcar na partida.

"A gente sabia que seria um jogo difícil contra o Corinthians, ainda mais aqui na Arena Corinthians. E eu poder fazer o gol de empate é muito gratificante. Meu primeiro gol como profissional. E, agora, entramos no G-6, com esse empate fora de casa. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, não veio a vitória, mas veio o empate. A gente tem que agradecer por cada ponto fora", disse ao Premiere.

Com o resultado, o Colorado, que está há nova partidas sem perder, subiu para a sexta colocação, com 46 pontos conquistados.

Agora, a Série A ficará paralisada por conta da data Fifa. Com isso, o Internacional volta a campo somente no dia 19 de outubro, um sábado, às 20h (de Brasília), quando enfrenta o rival Grêmio, no Beira-Rio pela 30ª rodada.