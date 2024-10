Após titularidade, Serginho some no Santos e chega a dois meses sem participação em gols

Contratado para ajudar na Série B, Serginho vive uma fase ruim no Santos. O meia perdeu muito espaço e soma poucos minutos nas últimas partidas da equipe.

Nos últimos sete compromissos do Peixe, ele foi acionado em apenas um. O jogador de 33 anos entrou na reta final do empate de 1 a 1 com o Novorizontino, pela 28ª rodada da Segunda Divisão. Foram pouco mais de 10 minutos em campo.

A última vez que Serginho teve mais tempo para mostrar serviço foi em 21 de agosto, no 1 a 1 com o Guarani, pela 22ª rodada da Série B. Ele entrou no intervalo em Campinas e atuou durante todo o segundo tempo.

O meia chegou a ser titular em certo momento da temporada. Foram seis jogos entre os 11 iniciais. Na ocasião, porém, Giuliano, titular absoluto da posição, estava lesionado.

Anunciado em 23 de maio, Serginho soma 14 partidas com a camisa alvinegra, com um gol e duas assistências. A sua última participação em tentos foi no dia 2 de agosto, quando foi garçom no empate de 1 a 1 com o Sport.

O jogador de 33 anos pertence ao Maringá e está emprestado ao Santos até o final da temporada.

O Peixe volta a campo na segunda-feira, quando encara o Goiás, fora de casa, pela 30ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Serrinha a partir das 21 horas (de Brasília).