Andreas Pereira marca, mas City vira sobre Fulham e segue na caça ao líder Liverpool no Inglês

Na manhã deste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City recebeu o Fulham no Etihad Stadium e venceu por 3 a 2. Mateo Kova?i? (2) e Doku marcaram para os mandantes, enquanto Andreas Pereira e Rodrigo Muniz diminuíram.

Com o resultado positivo, o City manteve a invencibilidade na competição (cinco triunfos e dois empates) e chegou a 17 pontos. Assim, seguiu na caça ao líder Liverpool. O adversário venceu o Crystal Palace e seguiu na ponta, com 18 somados. Do outro lado, o Fulham ficou estacionado em sexto, com os mesmos 11 conquistados. Vale lembrar que a equipe ainda pode perder posições ao longo da rodada.

O Manchester City retorna aos gramados no próximo dia 20 (domingo), diante do Wolverhampton, no Molineux Stadium, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 10h (de Brasília). Já o Fulham encara o Aston Villa na sexta-feira (19), pela mesma rodada da competição. Desta vez a partida acontece às 11h, no Craven Cottage.

O placar foi aberto pelo Fulham. Aos 26 minutos do primeiro tempo, o brasileiro Andreas Pereira recebeu do mexicano Raúl Jiménez, adiantou o zagueiro e finalizou para as redes.

No entanto, a virada do City começou aos 32 minutos, com Kovacic. O atleta finalizou e seu chute contou com um desvio no defensor. Assim, a bola mudou o percurso e enganou o goleiro Bernd Leno.

Aos dois do segundo tempo, o croata fez mais um e colocou o Manchester em vantagem no placar. Desta vez o jogador recebeu de Bernardo Silva na extremidade da área e acertou o canto esquerdo da meta.

Doku foi quem fez o terceiro do City. Aos 37, o atacante passou por dois defensores e finalizou no alto da meta.

Ainda deu tempo de Rodrigo Muniz diminuir. Aos 43 minutos, Reiss Nelson deixou para o companheiro, que acertou o lado esquerdo do gol.

Confira outros resultados do Campeonato Inglês

Brentford 5 x 3 Wolverhampton

Leicester 1 x 0 Bournemouth

West Ham 4 x 1 Ipswich Town

Crystal Palace 0 x 1 Liverpool

Arsenal 3 x 1 Southampton