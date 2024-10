André Silva e Arboleda levam terceiro amarelo e desfalcam São Paulo contra o Vasco

O São Paulo ganhou mais duas baixas para o jogo diante do Vasco, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o atacante André Silva e o zagueiro Arboleda levaram o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, e não ficam à disposição do técnico Luis Zubeldía para o próximo compromisso do Tricolor.

O atacante levou o cartão aos 21 minutos do primeiro tempo por reclamação. Já o defensor foi amarelado aos 37, nos minutos finais da etapa inicial. Eles estavam pendurados e, portanto, cumprirão suspensão.

A ausência de André, porém, não deve ser um grande problema para Zubeldía. Isso porque, em contrapartida, ele irá contar com o retorno do argentino Jonathan Calleri, que estava suspenso.

Calleri, no entanto, não é a única boa notícia do São Paulo para o jogo contra o Vasco. Além dele, o time tem de volta de Alan Franco, que também cumpriu suspensão, e provavelmente de Welington, que ficou fora por desgaste. Existe, ainda, a expectativa pelo retorno de Ferreirinha, que vem aprimorando a forma física.

O duelo entre São Paulo e Vasco está agendado para dia 16 de outubro, após a data Fifa. A partida será disputada em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, já que o Morumbis terá o seu gramado trocado após os seis shows do cantor Bruno Mars.

Com a derrota em Cuiabá, o Tricolor ficou mais distante do G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe de Luis Zubeldía segue na quinta posição, mas viu o Flamengo, quarto colocado, abrir quatro pontos de vantagem após a vitória sobre o Bahia. O São Paulo tem 47, enquanto o Rubro-Negro chega a 51.