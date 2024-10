Abel revê meia que deixou o Palmeiras e 'pode chegar aos melhores do mundo'

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Brasileirão. Jhon Jhon, cria da Academia e hoje no Massa Bruta, não estará em campo por cumprir suspensão, mas estará no estádio para rever seus antigos companheiros no alviverde e apoiar os atuais, que querem escapar de qualquer chance de rebaixamento.

Dificuldades no Palmeiras

Palmeiras apostou em Jhon Jhon em 2024, mas proposta do Bragantino foi tratada como irrecusável. O negócio entre as equipes foi fechado no meio desta temporada por US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 24,5 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos do meia, e há uma obrigação de compra de mais 20% por US$ 2,5 milhões (R$ 13,6 milhões) se Jhon Jhon atingir metas estipuladas no contrato.

Torcida pegava no pé do jogador, mas comissão técnica e direção alviverde sempre tiveram paciência com o atleta. Jhon Jhon era bem avaliado desde a base no Palmeiras e todos acreditavam que ele poderia "explodir" no profissional a qualquer momento, mas não foi o que aconteceu.

Abel Ferreira se cansou das críticas contra o atleta e deu uma entrevista enfática em defesa ao jogador após um jogo do Paulistão.

Ele tem um potencial imenso. Dribla, assume riscos, e por isso vai errar passes, mas eu digo: é para fazer isso. Porque quando esses passes começarem a entrar, vai ser um jogador que pode chegar aos melhores do mundo.

Abel Ferreira após vitória por 1 a 0 contra o São Bernardo, em fevereiro deste ano.

Falta de números fizeram com que Jhon Jhon não tivesse sequência no Palmeiras. Jhon Jhon nunca balançou as redes com a camisa do Palmeiras: foram 44 jogos, nenhum gol marcado e duas assistências. Na avaliação interna, o atleta não fazia partidas ruins, mas a falta de números que contam nas estatísticas pesaram.

Vida nova no RB Bragantino

Jhon Jhon, do Bragantino, disputa lance com Reinaldo, do Grêmio, durante partida do Brasileirão Imagem: Diogo Reis/AGIF

Logo na estreia pelo Red Bull Bragantino, Jhon Jhon marcou o gol da classificação da equipe para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e pouco depois virou titular do time.

Nos últimos dez jogos da equipe de Pedro Caixinha, o meia foi titular em nove. No duelo que ele não começou entre os titulares, entrou na partida logo após o intervalo e atuou em todo o segundo tempo.

Já são três gols de Jhon Jhon pela equipe de Bragança Paulista, e a ex-cria da Academia agora tem a missão de ajudar a equipe na briga contra o rebaixamento. O Massa Bruta está na 11ª posição, com 33 pontos, apenas cinco pontos do primeiro time dento do Z4.