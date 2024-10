Abel evita falar da confusão e culpa falta de pontaria do Palmeiras por empate

Neste sábado, o Palmeiras ficou no empate com o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Brasileirão, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Após o apito final, ainda houve uma confusão entre as equipes.

Em coletiva de imprensa, o técnico Abel Ferreira evitou falar do ocorrido e apontou Pedro Caixinha, do treinador do RB Bragantino, como fonte para saber mais sobre o caso.

"O Caixinha veio atrás de mim para tentar me cumprimentar. O Caixinha e todos vocês e todos os treinadores brasileiros sabem que eu só cumprimento os treinadores ou no início do jogo ou quando nos encontramos no gramado ou quando estamos em baixo e eu cumprimento no túnel", começou.

"Eu não vi, acho que o Caixinha pode falar melhor. É uma pergunta que vocês podem fazer ao treinador deles. Coisas do futebol, respondo as perguntas do jogo se vocês quiserem, isso é uma coisa que não me interessa", acrescentou.

Sobre o duelo, o comandante português apontou a falta de pontaria como principal fator para o empate e elogiou o rival.

"Do outro lado temos um adversário que está dando a vida, porque sabe que se dormir um pouquinho pode descer de divisão, não jogamos sozinho, o adversário também conta, não podemos esquecer que o adversário lutou contra o Palmeiras até as últimas rodadas para ser campeão", analisou.

"As grandes oportunidades do jogo são nossas, uma na cabeça do López, uma do Maurício, uma nos pés do Rony e essa última que o Dudu arrematou e o goleiro (Cleiton) segurou o empate. Acho que mais um jogo que se resume em eficácia. Apesar do Palmeiras ser das equipes que mais faz gol, hoje nessas quatro que criámos deveríamos ter feito o gol", finalizou.

Agora, o Palmeiras volta a campo após a data Fifa. O rival da vez será o Juventude, às 20h (de Brasília) do próximo dia 20, no Alfredo Jaconi. Com 57 pontos, o Verdão está com três a menos do que o Botafogo.