Zico não acredita em reaproximação do povo com a seleção: 'Não tem mais volta'

O ex-jogador Zico afirmou que não vê a seleção brasileira se conectando com o povo igual na sua época. Na visão dele, a quantidade de partidas e de atletas que atuam fora do Brasil são os principais fatores para não haver uma reaproximação da equipe nacional com os torcedores.

"Acho que não tem mais volta [de o povo se reaproximar da seleção], eles têm que jogar muito. É porque o que acontecia na época era ir para o jogo ver a seleção brasileira, o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo e do Fluminense ia todo mundo aqui. Aí eu jogava mal, o Roberto [Dinamite] jogava bem, a torcida do Vasco e a do Flamengo sacaneavam uma a outra. Acabou isso. A seleção não joga mais no Brasil. E, quando joga, os jogadores não jogam no Brasil. Acabou a identidade com os clubes brasileiros. Enquanto não voltar a ser uma seleção com brasileiros jogando no futebol brasileiro, eu acho que vai ser difícil. E por isso fazem os jogos lá fora", disse em entrevista ao Canal GOAT, que vai ao ar completa às 16h (de Brasília).

O ex-futebolista também disse ter esperança da seleção brasileira vencer a Copa do Mundo de 2026 e com Neymar Júnior sendo essencial para o título.

"Sou otimista, tenho esperança que o Neymar volte bem, acabe com o jogo, classifique o Brasil e seja o melhor da Copa do Mundo. Adoro ele, é um cara que Deus deu um futebol para ele maravilhoso. Ele sabe o problema que ele sofreu agora, que agora é uma situação diferente".

Flamengo

Além da seleção brasileira, Zico comentou algumas questões acerca do Flamengo. O ídolo rubro-negro aprovou Filipe Luís como novo técnico do clube e rasgou elogios ao ex-lateral esquerdo.

"Gosto muito do Filipe Luís. É um cara que está preparadíssimo para ser treinador. Um ano atrás, eu o encontrei no Maracanã e nós conversamos sobre isso: 'estou me preparando, vou para essa'."

O antigo camisa 10 do Mengão falou sobre as diferenças na cobrança que Filipe Luís irá enfrentar por ser ex-jogador do time e deu algumas dicas para o novo comandante.

"Por isso, vai ter cobrança e terá mais paciência também com o trabalho dele. Uma dica é tomar as decisões por conta dele. O que ele achar, não deixe de fazer aquilo que acha, aquilo que está preparado e aprendeu no futebol. Ele jogou na Europa em grandes times, trabalhou com grandes profissionais. No Brasil, a mesma coisa. Então ele tem tudo isso. E tem o que ele vê, o conhecimento dele. Então, coloque em prática tudo isso, não queira agradar ninguém porque não adianta. Ainda mais hoje, o plantel tem 30 e poucos, vai ter gente de bico. O importante é você ser justo, não dar preferência de preparar esse ou aquele."

Zico ainda foi questionado se seria a favor da chegada do craque Neymar ao Flamengo e se mostrou animado com a possibilidade. O atacante de 32 anos está atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e tem contrato com até o meio de 2025.

"Tomara, seria bom. Eu gostaria muito. E, como ele já veio jogar no 'Jogo das Estrelas', já botei ele com a torcida, já sabe como é".

Por fim, o ex-jogador foi perguntado sobre quais são as três torcidas do futebol brasileiro que mais apoiam e respondeu: Corinthians, Flamengo e Atlético-MG.