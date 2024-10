Welington vira desfalque, e São Paulo fecha preparação para enfrentar o Cuiabá; veja time provável

Na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo realizou o último treinamento antes de enfrentar o Cuiabá, pela 29º rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília) deste sábado.

Conforme informado pelo São Paulo, por conta de desgaste elevado, o lateral esquerdo Welington não foi relacionado para a partida contra o Cuiabá. O camisa 6 é, ao lado de Arboleda, o jogador do elenco que mais atuou nesta temporada: disputou 47 dos 58 duelos.

A tendência, assim, é que Jamal Lewis assuma o setor e estreie na titularidade do Tricolor paulista.

Além de Welington, para o confronto, o São Paulo tem mais seis desfalques. Alan Franco e Calleri, que tomaram o terceiro cartão amarelo no clássico diante do Timão, cumprirão suspensão automática. Além deles, Ferreira, Michel Araújo, Alisson e Pablo Maia seguem lesionados e são baixar certas para a comissão técnica de Zubeldía.

Com isso, um provável São Paulo titular tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e Luciano; William Gomes.

Os jogadores começaram o dia com um aquecimento no gramado e, em seguida, foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo realizou um treino tático, ocupando toda a extensão do campo, sob a orientação do técnico Luis Zubeldía, que fez os ajustes finais de posicionamento e movimentação, além de trabalhar jogadas aéreas, tanto ofensivas quanto defensivas. Enquanto isso, o segundo grupo fez um treino técnico em uma área restrita do campo, sob a supervisão dos auxiliares.

O Tricolor busca embalar na competição após a vitória sobre o Corinthians. O São Paulo é o atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, um a menos que o Flamengo, que figura em quarto lugar e tem um jogo a menos na competição.

A equipe, após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, está na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e visa entrar no G4 da competição nacional.