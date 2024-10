Vasco x Juventude: veja onde assistir, informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Juventude se enfrentam na noite deste sábado, em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 21 horas (de Brasília).

Onde assistir: O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view.

A partida marca o retorno do Vasco ao seu caldeirão após 36 dias longe de casa, quando superou o Athletico-PR por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com três rodadas sem vitória na competição, a oportunidade de atuar diante da torcida é a chance de voltar a pontuar em busca de maior tranquilidade na tabela.

"O Juventude é uma final para nós. A gente precisa dar uma resposta no Campeonato Brasileiro," afirmou o técnico Rafael Paiva.

O Vasco aparece na nona colocação, com 36 pontos em 27 jogos disputados. O resultado em casa ganha importância pela sequência na competição, que tem o São Paulo, fora de casa, e depois o Bahia em São Januário.

Rafael Paiva tem um desfalque certo e algumas dúvidas para escalar a equipe. O volante Matheus Carvalho, suspenso por expulsão contra o Cruzeiro, está fora da partida. Já o meia Philippe Coutinho demonstrou cansaço e sentiu câimbras na partida contra o Atlético-MG, na última quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Brasil, e pode ser poupado.

Outro cuja presença é incerta é o zagueiro Léo Pelé. O jogador falhou na derrota contra o Galo e pode ser substituído por João Victor.

No Juventude, a grande ausência será o meia Nenê, liberado pela diretoria para resolver problemas particulares. Sem um meia de criação, o técnico Jair Ventura terá de improvisar.

A equipe gaúcha, que venceu apenas um jogo longe de casa neste Brasileiro, aparece na 13ª posição na tabela com 33 pontos, apenas cinco a mais que o Vitória, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento.

No primeiro turno, em Caxias do Sul (RS), o Juventude venceu por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA



VASCO X JUVENTUDE

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 5 de outubro de 2024



Horário: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)



Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-Fifa) e Schumacher Marques Gomes (PB)



VAR: Rafael Traci (SC)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor (Léo) e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura e Philippe Coutinho (Payet); Rayan, Vegetti e Emerson Rodríguez



Técnico: Rafael Paiva

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Jadson e Luis Oyama; Lucas Barbosa, Gilberto e Edson Carioca



Técnico: Jair Ventura