Transmissão ao vivo de Grêmio x Fortaleza: veja onde assistir

Grêmio e Fortaleza entram em campo hoje (4), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre (RS), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo.

O Grêmio é o 13º colocado do Brasileirão, com 32 pontos. No pelotão da frente, o Fortaleza está na terceira colocação, com 55 pontos.

Os gaúchos vêm de dois jogos sem vitória na competição. Suspenso, Renato Gaúcho não fica à beira do campo. O auxiliar Marcello Salles é quem comanda os donos da casa.

O Fortaleza precisa da vitória para assumir a liderança provisoriamente. A equipe de Vojvoda venceu o Cuiabá por 1 a 0 na rodada anterior.

Grêmio x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro