Arnaldo: Não vejo mais Tite entre os principais nomes do mercado brasileiro

A estreia de Filipe Luís no comando do Flamengo expôs as limitações do trabalho de Tite no clube, avaliou Arnaldo Ribeiro, no Posse de Bola. Na opinião do comentarista, o ex-técnico da seleção não está hoje entre os principais nomes brasileiros disponíveis no mercado.

'Estreia de Filipe Luís no Flamengo deixou trabalho de Tite menor': "A estreia do Filipe Luís deixa o trabalho de um ano do Tite ainda menor. Já teve uma grande diferença. Talvez com o Tite o time tenha feito uma ou outra partida deste nível, mas nunca fez uma partida assim com o Gabigol. Ele talvez tenha sido mais discreto no jogo, mas ele não foi exatamente um desastre e acho que provocou alguns momentos de saudosismo com o time do Jorge Jesus. Foi a sincronia que esses jogadores ainda têm: Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique. Assisti aqui com minha filha de 20 anos. Ela chegou do treino, ficou vendo o jogo e não conseguiu sair até acabar o jogo, porque quando o Flamengo consegue jogar em alto nível é gostoso de ver jogar. E a gente tava com isso na memória apenas, né? E isso aconteceu, sim, na quarta-feira. Em relação ao Felipe primeiro, a primeira amostra foi boa".

'Não vejo Tite entre os principais nomes do mercado brasileiro': "Em relação ao Tite, o trabalho de um ano no melhor elenco do Brasil, depois de duas Copas do Mundo, você vê que são oito anos e não se percebe uma evolução. O trabalho para a primeira Copa foi melhor do que eu trabalho para a segunda Copa, levando em consideração a Seleção Brasileira. E o trabalho dele no Flamengo foi fraco, fraco em todos os aspectos. Se a gente pensar no futuro da carreira dele, não vejo mais o Tite entre os principais nomes no mercado brasileiro, que continua escasso pra caramba".

Torcedor do Corinthians se iludiu com Memphis Depay, diz Lavieri

Danilo Lavieri analisou que houve uma ilusão criada na torcida do Corinthians com a contratação do holandês Memphis Depay. O colunista destacou a situação contratual do jogador após o veto do governo à Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time.



O Corinthians ganhar do Inter para mim seria muita surpresa. Então eu acho que o corintiano, de uma forma geral, se iludiu com o Memphis sem nenhum motivo. Sabe como o Memphis vai jogar? Porque a gente não sabe. O Memphis é caro. A patrocinadora que supostamente vai pagar, por enquanto, não está habilitada para pagar (...) Então a gente não sabe. Tem até o dia 10 para regularizar essa situação. Se no dia 10 não regularizar, [a Esportes da Sorte] tem que parar de dar o dinheiro para o Corinthians Danilo Lavieri

