TAS recebe recurso contra Sinner e não estima tempo para decisão

Colunista do UOL

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) divulgou um comunicado nesta sexta-feira, informando ter recebido o recurso contra Jannik Sinner no recente caso de doping em que o tenista número 1 do mundo esteve envolvido. Após testar duas positivo vezes em março deste ano para a substância proibida clostebol, o atleta foi considerado sem culpa nem negligência e não foi suspenso.

Agora, contudo, a Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) recorre, pedindo que a decisão seja anulada e que o TAS aplique uma suspensão de um a dois anos. A Wada também quer que, assim como na decisão do tribunal de primeira instância, Sinner siga com os resultados de Indian Wells desclassificados.

O procedimento de arbitragem já começou. No momento, as duas partes (Wada e atleta) estão preparando suas justificativas por escrito, e o painel de árbitros que decidirão a questão ainda está sendo formado. Uma vez constituído, o painel dará sequência ao processo, o que inclui uma audiência. Só após essa audiência é que haverá uma decisão sobre a questão.

O TAS não deu uma estimativa de tempo para chegar a uma resolução. "Neste momento, não é possível indicar um prazo para que a decisão seja emitida."

Após a decisão do TAS, tanto a Wada quanto Sinner ainda poderão apelar ao Tribunal Federal Suíço, mas esse tipo de recurso é muito raro nos casos de doping no tênis. Costuma-se encarar a decisão do TAS como ponto final.