'Finais' e clássicos: Veja tabelas de Botafogo, Palmeiras, Fla e Fortaleza

Faltam dez rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro 2024, e os torcedores de Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo estão fazendo contas para terminar a temporada com a taça da competição nacional. E o UOL detalhou os compromissos do quarteto na reta final do Brasileirão.

O que aconteceu

Todos terão pelo menos um confronto direto na briga pelo título. Líder, o Botafogo enfrentará o Palmeiras. Já o Alviverde também terá pela frente o terceiro colocado Fortaleza. O Flamengo também encara o time cearense.

Por outro lado, o Fortaleza é o único sem clássicos ou jogos contra adversários que — ao final da 28ª rodada — estão no G6. Já os outros três terão um duelo regional e um contra os atuais quinto ou sexto colocados.

Botafogo e Flamengo farão cinco jogos como mandantes, e os Rubro-Negro terão 11 compromissos. O Flamengo tem um jogo atrasado contra o Internacional, pela 17ª rodada.

O Alvinegro carioca lidera o Brasileirão com 57 pontos. O Palmeiras é o vice, com 56, seguido pelo Fortaleza (55) e Flamengo (48).

Veja as tabelas do G4 do Brasileirão

Botafogo

Athletico (F)

Criciúma (C)

Bragantino (F)

Vasco (C)

Cuiabá (C)

Atlético-MG (F)

Vitória (C)

Palmeiras (F)

Inter (F)

São Paulo (C)

Palmeiras

Bragantino (F)

Juventude (F)

Fortaleza (C)

Corinthians (F)

Grêmio (C)

Bahia (F)

Atlético-GO (F)

Botafogo (C)

Cruzeiro (F)

Fluminense (C)

Fortaleza

Grêmio (F)

Atlético-MG (C)

Palmeiras (F)

Juventude (F)

Vasco (C)

Fluminense (F)

Flamengo (C)

Vitória (F)

Atlético-GO (F)

Inter (C)

Flamengo

Bahia (F)

Fluminense (C)

Juventude (C)

Inter (F) *

Cruzeiro (F)

Atlético-MG (C)

Cuiabá (F)

Fortaleza (F)

Inter (C)

Criciúma (F)

Vitória (C)

* jogo atrasado pela 17ª rodada