Stephan Barcha fatura prova de velocidade no Internacional CSIO5* em Barcelona

Nessa sexta-feira, o campeão pan-americano Stephan Barcha, quinto em Paris 2024, mais uma vez mostrou a que veio no Concurso Salto Internacional CSIO5* de Barcelona. Montando Chevaux Hex Lup Império Egípcio, Stephan faturou a prova de velocidade a 1.45m La Vanguardia Trophy.

A dupla superou demais 42 conjuntos, sem faltas, em 61s18, à frente do segundo colocado em nada menos que 2s22: o top alemão Richard Vogel com Cydello, pista limpa, 63s60. Em terceiro lugar chegou o Nuno Tiago Gomes com Chaccora?s Stakko Os, por Portugal, sem faltas, 66s21. Na última quinta-feira, Stephan e Chevaux Hexlup Império Egípcio já haviam garantido o terceiro posto a 1.40m.

O CSIO5* de Barcelona está no centro das atenções do hipismo mundial nesta semana, com a grande final do Longines League of Nations, novo formato da Copa das Nações, promovida pela Federação Equestre Internacional, primeiro grande desafio após Paris 2024 e que conta com a participação das oito melhores equipes do mundo.

Os países que garantiram vaga para a final são: Brasil, França, Alemanha, Irlanda, Holanda, Suécia, Suíça e EUA. Eles se juntam aos anfitriões da Espanha, que fazem uma participação especial. Com todos os três medalhistas individuais dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e quatro dos top dez do ranking mundial mais recente, a final da série promete uma batalha acirrada pela honra de se tornar o primeiro país a conquistar o novo e prestigioso título.

A final acontece no próximo domingo, e o Brasil será muito bem representado por Stephan Barcha com Chevaux Primavera Império Egípcio, sua parceria na conquista do ouro no Pan 2023 e em Paris 2024 quando honrou a criação nacional e o Brasil com o quinto posto. Isso ao lado de Marlon Zanotelli, campeão pan-americano 2019, com GB Diamantina, e dos cavaleiros olímpicos Yuri Mansur e QH Alfons do Santo Antônio e Pedro Veniss, apresentando Nimrod de Muze Z Império Egípcio, com Luciana Lóssio e sua Lady Louise na reserva.