Sem Rodri e Dani Olmo, Espanha é convocada para jogos na Liga das Nações

O técnico Luis de la Fuente convocou nesta sexta-feira os 25 jogadores que representarão a Espanha nas partidas contra Dinamarca e Sérvia, válidas pela Liga das Nações. As grandes ausências na lista são os meios-campistas Dani Olmo e Rodri, ambos lesionados.

Quem também ficou fora por conta de problemas físicos foram o goleiro Unai Simón, o zagueiro Le Normand e o meia-atacante Ayoze. O jovem Samu Omorodión, que vem brilhando no Porto, também não foi convocado, mas por opção técnica.

Por outro lado, a lista conta com os retornos de Pau Cubarsí, Morata, Merino, Pedro Porro e Baena. Alguns dos destaques da Espanha campeã na Eurocopa também estão convocados, como Lamine Yamal, Nico Williams, Fabián Ruiz e Carvajal.

A Espanha recebe a Dinamarca no Estadio Nueva Condomina, em Múrcia, no dia 12 de outubro, às 15h45 (de Brasília). Em seguida, a equipe vai para Córdova, onde recebe a Sérvia no Estádio Nuevo Arcángel, no dia 15, às 15h45.

Goleiros: David Raya, Álex Remiro e Robert Sánchez

Defensores: Carvajal, Porro, Mingueza, Laporte, Vivian, Pau Torres, Cubarsí, Cucurella e Grimaldo

Meio-campistas: Zubimendi, Aleix García, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino e Baena

Atacantes: Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran, Oyarzabal, Morata, Joselu e Yeremy.