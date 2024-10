Sem espaço, lateral Jefinho troca o Botafogo por clube português

O lateral esquerdo Jefinho não tem mais vínculo com o Botafogo. O jogador deixou o time carioca para assinar contrato com o Lusitânia, clube da terceira divisão do futebol português.

Aos 22 anos, Jefinho não tinha espaço no Botafogo. Ele foi contratado em 2022 para disputar, inicialmente, os torneios sub-20 no time carioca.

Na equipe profissional do Botafogo, Jefinho atuou em apenas um jogo. Sem espaço, foi emprestado várias vezes nos últimos anos - passou por Boavista, ABC e Brasil-RS.

Jefinho deixa o Botafogo com um título: ele participou da campanha vitoriosa na Copa Rio/OPG Sub-20 em 2022.