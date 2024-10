Sem Calleri, São Paulo embarca rumo à Cuiabá para próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro

Na tarde desta sexta-feira, a delegação do São Paulo embarcou rumo à Cuiabá, onde enfrenta o Cuiabá às 19h (de Brasília) deste sábado. A partida, que acontece na Arena Pantanal, é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista possui alguns desfalque para o compromisso e um deles é o atacante argentino Calleri.

Para o confronto, ao todo, o Tricolor paulista tem seis desfalques. Alan Franco e Calleri, que tomaram o terceiro cartão amarelo no clássico diante do Corinthians, cumprirão suspensão automática. Além deles, Ferreira, Michel Araújo, Alisson e Pablo Maia seguem lesionados e são baixar certas para a comissão técnica de Zubeldía.

O São Paulo é o atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, um a menos que o Flamengo, que figura em quarto lugar e tem um jogo a menos na competição. O Tricolor busca embalar na competição após a vitória sobre o Timão, por 3 a 1, no Mané Garrincha.

O Tricolor Paulista, após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, está na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e visa entrar no G4 da competição nacional.

Desse modo, resta saber se Luis Zubeldía vai preferir poupar alguns de seus principais jogadores após a dura sequência de jogos recente, incluindo quartas de final da Libertadores e clássico contra o Corinthians em Brasília.

Um provável 11 inicial do São Paulo contempla: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e Luciano; William Gomes.