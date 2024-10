Seleção brasileira enfrentará o Uruguai na Fonte Nova, em Salvador

A seleção brasileira vai enfrentar o Uruguai, no dia 19 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O que aconteceu

A CBF anunciou nesta sexta-feira (4) a escolha pela Fonte Nova para o duelo com o Uruguai pelas Eliminatórias. O Brasil não atua em Salvador há cinco anos.

A confederação terá 20 dias de antecedência para preparar o estádio. A última vez do Brasil na Fonte Nova foi na Copa América de 2019, no empate em 0 a 0 com a Venezuela.