São Paulo é recebido com festa da torcida ao desembarcar em Cuiabá para duelo do Brasileirão

Na noite desta sexta-feira, a delegação do São Paulo desembarcou no Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal.

O elenco tricolor desembarcou e rumou direto ao hotel, onde foi recebido com muita festa da torcida tricolor. Parte dos jogadores são-paulinos atenderam aos torcedores presentes no saguão do local.

Para o embate contra o Cuiabá, o técnico Luis Zubeldía não terá o lateral esquerdo Welington à disposição por conta de desgaste elevado. A tendência, assim, é que Jamal Lewis assuma a vaga e faça seu primeiro jogo como titular da equipe.

Além de Welington, o São Paulo ainda terá outras duas ausências de peso. Alan Franco e Calleri receberam o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians, no último domingo, e terão de cumprir suspensão automática.

Por fim, o Tricolor ainda seguirá tendo os desfalques de Ferreira, Michel Araújo, Alisson e Pablo Maia. Os quatro continuam entregues ao departamento médico e são baixas certas para Zubeldía.

Assim, uma provável escalação do São Paulo para encarar o Cuiabá tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e Luciano; William Gomes.

O São Paulo busca embalar na competição após a vitória no Majestoso na última rodada. O Tricolor é o atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos - apenas um abaixo do Flamengo, que figura em quarto lugar e tem um jogo a menos na competição.