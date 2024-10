Santos planeja CT para a base em São Paulo e aguarda eleições na capital para prosseguir tratativas

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira sentou na cadeira da sala de imprensa da Vila Belmiro na última quarta-feira para dizer que o clube encaminhou um acordo com a WTorre, que visa a construção de um novo estádio. Todavia, há outros grandes projetos na mira do dirigente.

Um deles é a construção de um centro de treinamento para as categorias de base em São Paulo. O plano, revelado na última entrevista coletiva de Marcelo Teixeira, ofereceria melhores condições de trabalho aos Meninos da Vila.

Um possível CT na capital paulista, contudo, não inviabiliza a ampliação do CT já existente para a base, em Santos. O objetivo é ampliar o espaço através da verba da lei de incentivo ao esporte, a qual o clube tem direito.

Segundo Teixeira, já há conversas em andamento com a prefeitura de São Paulo por um novo CT. As negociações, no entanto, foram congeladas em virtude da proximidade das eleições na capital paulista. Assim que for definido, o time alvinegro promete prosseguir com as tratativas.

"A parceria da WTorre envolve o estádio, a nova arena. Somente isso. A ampliação do CT Meninos da Vila será através das verbas da lei do incentivo. Quanto ao CT em São Paulo, há a abertura da negociação junto à Prefeitura. Por conta do período eleitoral, não tivemos condições de avançar. Ao definir o processo eleitoral, continuaremos avançando com a ideia do centro de treinamento da base em São Paulo", disse Marcelo Teixeira.

Apesar de falar publicamente sobre o tema, o presidente manteve em sigilo detalhes como a possível localização e os custos para erguer um novo centro de treinamento.

A construção de um novo CT para a base é um dos principais desejos da diretoria do Santos. A estrutura atual é vista como defasada.

Prova disso é que os jogadores da base do Peixe utilizam as dependências do CT Rei Pelé para treinar e mandar jogos das categorias inferiores. Eles utilizam um campo sintético, que fica ao lado do gramado usado pelo elenco principal.

Neste ano, além de encaminhar um acordo com a WTorre por um novo estádio e planejar melhorias para a estrutura de base, a diretoria alvinegra ainda exerceu o direito de compra da área onde fica o CT Rei Pelé, no bairro Jabaquara, através do SPU (Secretaria de Patrimônio da União).