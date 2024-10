Rodrigo Garro é o jogador do Corinthians com mais cartões amarelos na temporada; veja ranking

O meia Rodrigo Garro, além de gols e assistências, possui um alto número de cartões amarelos na temporada. O argentino foi o atleta do Corinthians mais advertido no ano até o momento.

Garro possui 16 cartões amarelos em 50 jogos disputados (45 como titular). Neste momento, o atleta se encontra pendurado nas três competições que o Corinthians participa (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana).

Depois de Garro, Raniele e Romero são os jogadores do Corinthians mais advertidos, com 12 cartões amarelos cada. O atacante paraguaio, inclusive, está suspenso para o jogo de sábado, contra o Internacional, por acúmulo de advertências.

O Timão vem encontrando dificuldades no quesito disciplinar ao longo do ano. Em 60 jogos da equipe na temporada, contando o amistoso contra o Londrina, o Corinthians possui 162 cartões amarelos e 13 vermelhos.

Nesta reta final decisiva de temporada, com luta contra o rebaixamento no Brasileiro e disputa de título na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a atenção será redobrada para a equipe não perder jogadores em duelos importantes.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Internacional, no sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Romero, o time de Ramón Díaz não terá à disposição os suspensos Fagner e André Ramalho.

Veja o ranking dos jogadores do Corinthians que mais receberam cartão amarelo no ano:

1º) Garro - 16 cartões



2º) Raniele e Romero - 12 cartões



3º) Fagner - 11 cartões



4º) Gustavo Henrique - 10 cartões



5º) Matheuzinho e Cacá - 7 cartões