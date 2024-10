Rafa Santos e Marlon projetam final da Copa do Mundo de futsal com a Argentina: "Nos conhecemos bem"

Uma das maiores rivalidades do planeta, Brasil e Argentina se enfrentam na decisão da Copa do Mundo de futsal no próximo domingo. Nesta sexta-feira, Rafa Santos e Marlon, atletas da Seleção Brasileira, elogiaram os adversários e projetaram a final.

"Sabemos que a seleção argentina é muito boa, estão chegando na final do mundial pela terceira vez. A gente espera uma dificuldade enorme, nos conhecemos bem e sabemos que será um grande jogo. A Argentina evoluiu muito e por isso vem chegando nas finais da Copa do Mundo, eles tem excelentes jogadores. Inclusive, no clube, pude jogar com dois jogadores durante uma temporada e percebi a qualidade deles. Os confrontos vêm mostrando que está cada vez mais difícil de ganhar da Argentina", disse Marlon.

"Acho que se pensarmos sobre tudo que está acontecendo, de jogar um Mundial, chegar na final e enfrentar nosso maior rival, é um jogo especial para todo mundo. Então ter essa oportunidade de fazer essa final com a Argentina e poder entrar na história do nosso país reforça ainda mais ser um jogo contra a Argentina. Sabemos da responsabilidade, mas estamos confiantes e acreditamos muito no trabalho que fizemos", acrescentou o fixo.

"A gente conhece eles já, sabemos que será um jogo muito difícil. Quase todos os jogadores jogam com a gente lá na Espanha. Na Copa América conseguimos ganhar o título em cima deles, fomos muito felizes no jogo, não erramos e conseguimos jogar muito bem. No final, na defesa do goleiro linha, ainda consegui fazer o gol por cima faltando 10 segundos. Espero que possa repetir, não com tanta emoção, tomara que seja mais tranquilo o jogo. Mas espero que a gente consiga a vitória em cima deles na final e sair campeão mundial", falou Rafa Santos.

Para chegar à final, Brasil e Argentina sofreram para passar pelas semifinais. Enquanto os brasileiros venceram a Ucrânia por 3 a 2, o argentinos ganharam da França, também por 3 a 2. Ambas equipes marcaram o gol da vitória nos minutos finais com um tiro livre.

A partida entre Brasil e Argentina está marcada para o próximo domingo, às 12h (de Brasília). O local da partida será a Humo Arena, no Uzbequistão.