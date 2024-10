Pituca valoriza período de invencibilidade do Santos e projeta "final" contra o Goiás

O Santos enfrenta o Goiás na próxima segunda-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, após um treino tático no CT Rei Pelé, o volante Diego Pituca projetou o jogo, que será na Serrinha, em Goiânia.

"Acho que estamos bem. Estamos numa sequência boa. Temos a melhor defesa do campeonato, mas temos que agradecer aos atacantes também, que nos ajudam ali atrás. E agora é manter assim para conseguirmos o acesso. Na segunda temos mais uma final. Temos tem mais nove finais. É fazer um grande jogo lá", afirmou.

O Peixe está embalado. São oito jogos de invencibilidade. O último revés foi para o Avaí, em 17 de agosto. De lá pra cá, os comandados de Fábio Carille venceram Brusque, América-MG, Botafogo-SP e Operário e empataram com Guarani, Amazonas, Ponte Preta e Novorizontino.

Com isso, a equipe está na segunda colocação da Série B, com 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino. O Goiás aparece em 12º, com 38.

O Santos visita o Esmeraldino na segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), na Serrinha.