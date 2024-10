Palmeiras visita o Bragantino mirando igualar maior sequência invicta fora de casa no Brasileiro

Depois de mais uma semana livre, o Palmeiras volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado e na cola do líder, o time de Abel Ferreira busca igualar sua melhor sequência invicta fora de casa nesta competição. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

O Verdão vem de seis vitórias seguidas na competição. Como visitante, são quatro jogos de invencibilidade, sendo dois empates, contra Flamengo (1 a 1) e Internacional (1 a 1), e duas vitórias, contra Athletico-PR (0 a 2) e Vasco (0 a 1). Ao todo, a equipe está invicta há seis jogos, com 100% de aproveitamento.

A melhor sequência do Palmeiras, como visitante, neste Brasileirão foi entre abril e junho, nas primeiras rodadas. Neste período, o time comandado por Abel Ferreira venceu Vitória, na estreia, empatou com o São Paulo, na quarta rodada e engatou vitórias seguidas sobre Cuiabá, Criciúma e Atlético-MG, nas quinta, sétima e nona rodadas.

Ao longo do ano, o Verdão viveu um jejum de seis jogos sem vitórias como visitante, no Brasileirão. Agora, porém, tenta igualar a sequência de três triunfos consecutivos fora de casa.

O Palmeiras é o segundo time com melhor aproveitamento como visitante no Brasileirão. Em 13 jogos, o Verdão tem 56,4% de aproveitamento, contra 59,5% do Botafogo, que tem a melhor campanha fora de casa. Ao todo, o Alviverde tem seis vitórias, quatro empates e três derrotas.

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na última rodada, o Palmeiras alcançou os 56 pontos e está a um ponto de distância do líder Botafogo.