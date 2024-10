Palmeiras terá poucas mudanças para o Mundial para atender desejo de Abel

O Palmeiras terá R$ 200 milhões para gastar com reforços em 2025, mas o planejamento do clube não prevê muitas chegadas ou saídas para a disputa do Super Mundial.

O que aconteceu

Um dos principais motivos é o desejo de Abel Ferreira. A reportagem apurou que o técnico português não quer perder ninguém do atual elenco alviverde. Ele criou um carinho muito especial pelos atletas, e quer ter o mesmo grupo à disposição, com poucas novidades.

A ideia é manter o maior número de jogadores possível, mesmo os que não sejam titulares ou não tenham muitos minutos em campo. Após a vitória contra o Atlético-MG, Abel afirmou que não vai abrir mão de Fabinho para o ano que vem — se depender do desejo do técnico, isso também vale para Naves, Vanderlan e Rômulo.

Palmeiras vê elenco bem desenhado na defesa. O Alviverde se sente bem servido com o que tem no gol, nas laterais e na zaga (apesar de não contar com um zagueiro canhoto no elenco). Prova disso é que Naves e Vitor Reis, crias da Academia que são opções no banco para a defesa, foram eleitos por um ranking internacional como os melhores zagueiros do mundo com menos de 23 anos — ambos têm muito prestígio com a comissão técnica de Abel.

Já o ataque deve ser reforçado. Estêvão deixará o clube rumo ao Chelsea após o Mundial e deve ganhar um substituto no lado direito, mesmo com Felipe Anderson podendo atuar no setor.

O lado esquerdo também é uma incógnita e pode ganhar uma nova peça. Dificilmente o Palmeiras exercerá a opção de compra do contrato de Lázaro (que pode ter empréstimo renovado até o fim do Mundial), Bruno Rodrigues ainda se recupera de duas graves lesões consecutivas e Dudu ainda não voltou a ser o que todos esperavam.

Pacotão de reforços não vai chegar por problemas que o Palmeiras viveu no ano. Alguns dos reforços contratados em 2024 demoraram um bom tempo para se adaptar e dar resultado em campo. Como o Mundial já é no meio da temporada, não haverá muito tempo para uma rápida adaptação.

Palmeiras abriu os cofres em 2024

O Alviverde ficou próximo dos R$ 200 milhões gastos nesta temporada. Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro, Rômulo, Felipe Anderson, Maurício e Agustín Giay chegaram ao clube.

O valor é quatro vezes maior do que a equipe gastou no ano passado, quando conquistou três títulos (Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista e Brasileirão). O Palmeiras contratou em 2023 apenas o atacante Artur e o meio-campista Richard Rios, que juntos custaram R$ 51 milhões.

Veja o atual elenco do Palmeiras

Goleiros: Marcelo Lomba, Mateus e Weverton

Zagueiros: Gustavo Gómez, Michel, Murilo, Naves e Vitor Reis

Laterais-direito: Agustín Giay, Marcos Rocha e Mayke

Laterais-esquerdo: Caio Paulista, Piquerez e Vanderlan

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Fabinho, Gabriel Menino, Zé Rafael e Richard Ríos

Meia-atacantes: Felipe Anderson, Maurício, Raphael Veiga e Rômulo

Atacantes: Bruno Rodrigues, Dudu, Estêvão, Lázaro, Flaco López e Rony.