Palmeiras tenta contratação de Gabriel Jesus, mas Arsenal descarta negócio

Do UOL, em São Paulo (SP)

Gabriel Jesus não será o reforço dos sonhos do Palmeiras para a disputa do Super Mundial de Clubes do ano que vem.

O que aconteceu

O Palmeiras procurou o Arsenal para saber se uma negociação pela volta de Gabriel Jesus seria viável, mas o time inglês descartou completamente a possibilidade.

Mikel Arteta, técnico da equipe, não quer abrir mão do jogador. O atacante não está sendo muito aproveitado neste início de temporada europeia (apenas 183 minutos em campo, pouco mais de duas partidas), mas segue com status de peça importante no elenco.

Gabriel Jesus também descartou o retorno. O atacante tem apenas 27 anos e acredita que esse ainda não é o momento para retornar ao clube que lhe formou.

Jesus tem contrato com o Arsenal até 30 de junho de 2027 e quer cumprir seu vínculo até o fim.

A informação da tentativa do Palmeiras por Gabriel Jesus foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

Palmeiras sabia das dificuldades para fechar com Gabriel Jesus

Gabriel Jesus, do Arsenal, durante partida do Campeonato Inglês Imagem: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

O Arsenal pagou 52 milhões de euros (R$ 289 milhões na época) para tirar Gabriel Jesus do Manchester City em 2022.

Jesus recebe cerca de R$ 72 milhões por temporada (R$ 6 milhões por mês) — um salário totalmente incompatível com o futebol brasileiro.

Ambas as partes seguem acreditando em reencontro no futuro, mas este não é o momento.

Jesus permaneceu duas temporadas no Palmeiras, disputou 85 jogos e marcou 28 gols.

Os títulos que ele conquistou pelo Alviverde foram a Copa do Brasil de 2015 e o Brasileirão de 2016.