Palmeiras fecha preparação e terá retorno de jogadores para duelo com o Bragantino; veja time provável

Nesta sexta-feira, o Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

O elenco alviverde realizou ensaios táticos e disputou o tradicional recreativo, na Academia de Futebol. Os laterais direito Mayke e Marcos Rocha, e o atacante Estêvão estão em fase final da transição física após se recuperarem de lesões, e participaram de parte dos trabalhos com o restante do elenco.

O trio tem chance de ir ao jogo, mas ainda são tratados como dúvida. Certamente estarão fora do jogo o lateral esquerdo Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues, que seguem no Departamento Médico em tratamento de cirurgia no joelho esquerdo.

Para o confronto, o Palmeiras terá os retornos de Richard Ríos e Zé Rafael, suspensos na última rodada por acúmulo de cartões amarelos. Na última rodada, Fabinho ganhou uma vaga no meio, ao lado de Aníbal Moreno. Além deles, o goleiro Marcelo Lomba, recuperado de uma pubalgia, deve aparecer no banco de reservas.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.

O Palmeiras vem de seis vitórias seguidas no Brasileirão e está na cola do líder. Na última rodada, o Verdão assumiu a vice-liderança, com 56 pontos, apenas um a menos que o Botafogo.