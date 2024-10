Palmeiras faz contato com Arsenal para tentar contratação de Gabriel Jesus; time inglês barra saída

O Palmeiras avaliou a contratação de Gabriel Jesus, do Arsenal (ING). O clube entrou em contato com os ingleses para saber a viabilidade da contratação do atacante de 27 anos, formado nas categorias de base do clube. Contudo, o time inglês descartou qualquer possibilidade de saída do jogador.

A informação foi publicada, primeiro, pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O técnico Mikel Arteta não abre mão do jogador, que, no momento, busca espaço entre os titulares. Ao fim da última temporada europeia, surgiram rumores da possibilidade da saída de Jesus, o que foi negado pelo treinador, que afirmou que o clube tinha intenção de seguir contando com o atleta de 27 anos.

O atacante não teve uma temporada de 2023/2024 brilhante, já que acabou sendo atrapalhado por lesões no joelho. Kai Havertz cresceu no período e assumiu a posição. Na última temporada, ele disputou 36 jogos e marcou oito gols.

Na última semana, o meio-campista Raphael Veiga agitou a torcida palmeirense ao imitar a comemoração de Gabriel Jesus ao posar para uma foto do treino. Nas redes sociais, o camisa 23 ainda citou o atacante nos comentários da publicação do Palmeiras: "Gabriel Jesus, e aí?", escreveu o meia.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Gabriel Jesus subiu para o elenco profissional do Palmeiras em 2015, aos 18 anos, depois de ser um dos destaques no sub-20. Pelo Verdão, ele disputou 83 partidas e marcou 29 gols. Além disso, conquistou dois títulos: uma Copa do Brasil (2015) e um Campeonato Brasileiro (2016).

Destaque do Verdão nas campanhas desses dois títulos, o atacante foi vendido ao Manchester City em 2017, onde permaneceu até 2022. quando juntou-se ao elenco do Arsenal. O time de Londres contratou o o ex-Palmeiras em uma negociação de 52 milhões de euros (cerca de R$ 289 milhões na cotação da época).