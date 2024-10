Palmeiras aproveita Allianz livre enquanto rivais mudam casa por Bruno Mars

O colunista Paulo Vinícius Coelho contou no De Primeira que o Palmeiras não mandará mais jogos fora do Allianz Parque neste Brasileirão. Enquanto isso, os rivais Botafogo e São Paulo ainda terão de jogar fora de casa no campeonato devido à turnê pelo Brasil do cantor pop Bruno Mars, que se apresentará em várias capitais.

O Palmeiras já jogou como mandante longe do Allianz Parque nove vezes em 2024, mas terá seu estádio livre na reta final do Brasileirão, apontou PVC. Além de Botafogo e São Paulo, o Cruzeiro também deve sair de casa para receber Bruno Mars.

O Palmeiras saiu do estádio neste ano nove vezes. O plano da WTorre é sair de três a quatro vezes e, na verdade, neste ano saiu nove, mas cinco dessas nove vezes foram pela crise do gramado no começo do ano. O São Paulo saiu contra o Corinthians e foi jogar em Brasília e vai sair contra o Vasco e vai jogar no Brinco de Ouro. O Botafogo volta a jogar no Maracanã depois de 10 anos contra o Criciúma na próxima rodada porque também tem show do Bruno Mars no Nilton Santos.

E tem o Cruzeiro: o Bruno Mars vai tocar no Mineirão no dia 5 de novembro. Ainda não é oficial, mas o Cruzeiro deve jogar no estádio Independência no dia 6 de novembro contra o Criciúma. Nesse período, curiosamente, o Palmeiras, que saiu mais do Allianz Parque neste ano, não sai mais daqui até o final do campeonato. Paulo Vinícius Coelho

