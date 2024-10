Olympique de Marselha empata com Angers no Campeonato Francês e desperdiça chance de colar no líder PSG

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha recebeu o Angers no Stade Vélodrome, empatou por 1 a 1 e perdeu a chance de se aproximar do PSG, atual líder da competição. Rowe balançou as redes para a equipe mandante, enquanto El Melalli igualou para os visitantes.

Com o resultado, o Olympique de Marselha chegou aos 14 pontos, na terceira colocação, e desperdiçou a oportunidade de colar no Paris Saint-Germain, primeiro colocado, com 16 pontos, do qual ficaria atrás apenas por critérios de desempate. Já o Angers alcançou os três somados, ainda na 18ª e última posição da tabela.

O Olympique de Marselha volta aos gramados no domingo (20/10), quando visita o Montpellier, no Stade de la Mosson, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia, às 12h, o Angers visita o Toulouse, no Stadium Municipal de Toulouse. Ambos os duelos serão válidos pela oitava rodada do Campeonato Francês.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, Lilian Rao-Lisoa, do Angers, foi expulso direto após entrada com a sola da chuteira em Ulisses Garcia, e deixou o jogo mais cedo.

Neal Maupay, do Olympique de Marselha, também foi expulso, mas aos 30 minutos da etapa inicial, depois de receber segundo cartão amarelo na partida.

O placar foi inaugurado pelo Olympique de Marselha aos seis minutos do segundo tempo. Após aproveitar bola mal afastada pela defesa adversária, Rowe dominou na pequena área e, no meio de cinco marcadores, finalizou cruzado, rasteiro, para marcar.

Aos nove minutos da etapa complementar, o Angers empatou. El Melalli, em cobrança de falta pela esquerda, arrematou no ângulo direito do goleiro Rulli, que nada pôde fazer.