Novorizontino é derrotado pelo Amazonas fora de casa e pode perder liderança da Série B para o Santos

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Na noite desta sexta-feira, o Novorizontino foi superado pelo Amazonas FC, por 1 a 0, na Arena da Amazônia. Matheus Serafim fez o gol que selou o revés do time paulista.

Quem gostou da derrota do Novorizontino foi o Santos, que ficou com "caminho livre" para assumir a liderança da Segunda Divisão. O Novorizontino ficou com 54 pontos, enquanto o Peixe tem 53 e, se vencer o Goiás nesta segunda-feira (07), pode assumir o topo da tabela. Já o Amazonas subiu para décimo lugar, alcançando os 42 pontos.

Os dois clubes, agora, voltam a campo pela 31ª rodada da Série B. O Novorizontino terá pela frente o Sport na próxima sexta-feira (11), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Do outro lado, o Amazonas visita o Coritiba no domingo (13), às 16h, no Couto Pereira.

O jogo

A primeira chance do jogo surgiu logo aos quatro minutos. Após bola cruzada por Pablo Dyego para a segunda trave, Waguininho chegou cabeceando, mas se desequilibrou no lance e mandou pela linha de fundo.

Com 16 minutos, o Amazonas FC respondeu e quase abriu o placar. Cauan Barros enfiou linda bola para Matheus Serafim, que invadiu a grande área e bateu para o gol, mandando por cima do travessão e perdendo boa chance.

Aos 18 minutos, o Novorizontino também teve boa oportunidade. Neto Pessoa deu uma 'casquinha' de cabeça e Rodolfo acreditou no lance. O atacante invadiu a grande área e finalizou rasteiro, cruzado, porém sem perigo para o goleiro Marcão.

Com 27 minutos no relógio, o Novorizontino tentou novamente. Neto Pessoa teve espaço da entrada da grande área e chutou para o gol, obrigando o goleiro Marcão a espalmar para escanteio.

Dois minutos depois, foi a vez de Rodolfo tentar o chute novamente. O camisa sete recebeu na frente e bateu forte para o gol, mas Marcão estava lá e defendeu com a ponta dos dedos.

Com 11 minutos da segunda etapa, o Amazonas voltou a ser perigoso ao gol do Novorizontino. Miranda ganhou dividida na entrada da área e tocou para Ênio. Dentro da área, o camisa 27 pegou mal na bola e finalizou por cima do gol.

E foi aos 18 minutos que o placar foi aberto na Arena da Amazônia. Matheus Serafim carregou pelo lado esquerdo e adentrou a grande área. O atacante cortou a marcação, foi para o meio e chutou rasteiro, fazendo o primeiro gol do jogo: 1 a 0 Amazonas.

Com 37 minutos no relógio, o Amazonas chegou com perigo novamente e quase fez o segundo gol. Após bola levantada por Ênio para dentro da grande área, Barros subiu de cabeça, mas mandou pela rede do lado de fora.

Avaí e Brusque empatam sem gols

Também nesta sexta-feira, o Avaí apenas empatou sem gols com o Brusque na Ressacada.

O resultado fez com que o Avaí chegasse aos 42 pontos, ficando na nona posição. Já o Brusque segue na zona de rebaixamento e ocupa a 18ª colocação, com 30 pontos.

Os dois times, agora, retornam aos gramados também pela 31ª rodada do torneio. O Avaí pega o América-MG na sexta-feira, a partir das 21h, na Ressacada, enquanto o Brusque encara o Ituano na segunda-feira (14), às 18h30, no Estádio Augusto Bauer.