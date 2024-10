Napoli x Como: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Italiano

A sétima rodada do Campeonato Italiano terá início nesta sexta-feira. O Napoli terá pela frente o Como, no Estádio Diego Armando Maradona. A bola rola às 13h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela Disney+ e ESPN.

Os donos da casa iniciaram bem o Calcio. O Napoli começa a rodada na liderança do campeonato, com 13 pontos. Com isso, a equipe vai em busca de mais uma vitória para garantir a ponta por mais uma rodada.

No entanto, seu adversário também vive bom momento. Apesar de ter perdido as últimas duas partidas, o Como está em décimo, com oito pontos conquistados.

Prováveis escalações

Napoli: Elia Caprile; Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Olivera; Anguissa, Lobotka e McTominay; Politano, Lukaku e Kvaratskhelia

Técnico: Antonio Conte

Como: Audero; Van Der Brempt, Kempf, Dossena e Moreno; Perrone e Roberto; Strefezza, Paz e Fadera; Cutrone. Técnico: Cesc Fàbregas

Arbitragem



O jogo será apitado por Ermanno Feliciani.