Mesmo sem estar 100%, Depay pode ser titular contra o Inter, diz Samir

Em participação na Live do Corinthians nesta sexta (4), o colunista Samir Carvalho disse que Memphis Depay pode aparecer entre os titulares contra o Inter, na próxima rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam neste sábado (4), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O jornalista disse que o atacante ainda precisará de três semanas para alcançar a melhor forma possível no ano. Mesmo assim, Samir destacou que é importante que Memphis entre em campo, mesmo sem estar 100% fisicamente, para ganhar ritmo de jogo.

Existe a chance de o Memphis Depay iniciar a partida contra o Inter. Não está confirmado. Há informações sobre o extracampo e os treinos: um jogador extremamente comprometido, mas o que chama a atenção é que não atrasa nos treinos, treina em dois períodos, trata todo mundo muito bem, gosta de treinar, focado e inteligente. A parte ruim é que os treinos dele continuam abaixo. A intensidade dele é zero comparado aos outros jogadores. Ele está em uma pré-temporada e os caras estão voando no meio da temporada. Dá para entender. Destoa muito a questão física. Me falaram que o melhor do Depay será em 2025, e o melhor dele em 2024 será daqui a três semanas. [...] Depay precisa estar em campo mesmo longe da condição física ideal porque o ritmo de jogo faz parte da recuperação. O torcedor tem que ter paciência e torcer para que a qualidade que destoa no futebol brasileiro possa fazer a diferença, inclusive contra o Inter.

Samir Carvalho

