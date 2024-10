Mauricio consegue se firmar no Palmeiras após rápida adaptação e vive maior sequência como titular

O meio-campista Mauricio conseguiu se firmar no Palmeiras depois de uma rápida adaptação ao clube. Atualmente, o camisa 18 tem sido titular na equipe de Abel Ferreira e vive sua maior sequência começando entre os 11 iniciais, com cinco jogos seguidos.

Mauricio foi contratado pelo Palmeiras na última janela de transferências deste ano. Apresentado em julho, o atleta estreou pelo Verdão no dia 17 daquele mês, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Na oportunidade, entrou aos 36 do segundo tempo.

"É difícil vir para um clube grande e já estar jogando e incluído no grupo. Eles me ajudaram bastante, a comissão também. Consegui ter muitas oportunidades e isso ajuda para que você tenha uma sequência e mostre o trabalho. Fico feliz com o desempenho que tenho tido, mas sei que não é o suficiente e estou trabalhando ainda mais para corresponder sempre ao mesmo nível dos jogos que tive. Vestir essa camisa é uma responsabilidade, brigamos por títulos e temos de estar sempre correspondendo bem", disse Mauricio.

No momento, o meio-campista soma 14 jogos e tem três gols marcados. Para conseguir vaga no time titular, Mauricio desbancou Raphael Veiga, antes titular absoluto, que teve período de oscilação ao longo da temporada. Ainda, "furou" a fila e passou na frente de Rômulo, que chegou ao clube em abril, vindo do Novorizontino.

Antes de se encontrar no time, Mauricio foi testado pelas beiradas, posições que também pode desempenhar. Isso, porém, não quer dizer que Raphael Veiga perdeu de vez seu espaço no time. O camisa 23 ganhou um novo desafio de Abel Ferreira nos últimos compromissos e tem atuado em uma posição diferente, mais aberto, pela direita, enquanto Estêvão se recupera de lesão na coxa esquerda. No último duelo, contra o Atlético-MG, Veiga fez os dois gols do triunfo, por 2 a 1, ambos de pênalti.

Desde que chegou ao clube, Mauricio só ficou de fora dos jogos contra o Flamengo, pelas oitavas da Copa do Brasil, já que tinha atuado pelo Internacional na competição nesta mesma temporada. Tirando esses dois jogos, o meia foi utilizado em todas as partidas que esteve à disposição do treinador.

Ele segue, portanto, sendo opção para Abel Ferreira e busca ampliar essa sequência como titular neste sábado, quando o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O Palmeiras, no momento, é o vice-líder do Brasileirão, com 56 pontos, um atrás do líder Botafogo.