Mano Menezes vê Fluminense com "mérito" em vitória sobre o Cruzeiro: "Tivemos coragem"

Após vir de três derrotas consecutivas, o Fluminense venceu o Cruzeiro nesta quarta-feira e conseguiu sair momentaneamente da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após a partida no Maracanã, o treinador Mano Menezes contou que sua equipe teve "mérito" para conseguir a vitória.

"A equipe teve comportamento de jogo importante. Era o que, conversando entre a gente, nos faltou. Tivemos coragem de marcar na frente. Tivemos posicionamento na maior parte dos casos no início do jogo para inibir o adversário. Isso deu um pouco de confiança para a equipe, que foi se encorajando para fazer o jogo que precisávamos fazer. Ainda cometemos alguns errinhos na pressão alta, mas sabíamos que o jogo ia ser lá e cá também", falou.

"O Cruzeiro ia nos criar dificuldades defensivas, mas também criamos para eles. Eu acho que isso é o mais importante, você ter resposta, não é porque você sofre, porque o adversário tem qualidade, que você tem que se acabrunhar e não sair mais. A equipe teve resposta e fizemos o gol, que era algo importante no início do segundo tempo. Isso deu uma tranquilidade para a equipe no sentido de tentar encontrar caminhos com mais segurança. Mas o jogo ia ser sempre assim, foi assim até o final, e a gente teve o mérito exatamente de ganhar um jogo difícil, grande nessa hora aqui, que vai dar a retomada", acrescentou.

A partida também marcou o reencontro do Fluminense com o técnico Fernando Diniz, hoje no Cruzeiro. Mano Menezes descartou uma possível vantagem da equipe por já conhecer o treinador e revelou que aproveitou o pouco tempo de Diniz no Cabuloso para montar uma estratégia.

"Eu não vejo vantagem nem desvantagem. Exatamente por isso. O time conhece o técnico, mas o técnico conhece também o time na íntegra. Acho que o futebol não basta você conhecer o que o outro faz. Se ele fizer bem feito, é difícil neutralizar. Não basta as suas ideias, o mais importante é a execução e como os jogadores fazem. Conseguimos roubar duas bolas na frente porque é início de trabalho, depois não vai roubar. Vai fazer tão bem que não vai conseguir roubar, como a gente roubou a bola lá na pressão. A gente sabia que era início de trabalho, então fez parte da estratégia que a gente estabeleceu para o jogo, tentar tirar uma vantagem disso", comentou.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 30 pontos e pulou para a 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Por conta da data Fifa, o time comandado por Mano Menezes volta a campo apenas no dia 17 de outubro, às 20h (de Brasília), quando fará clássico com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.