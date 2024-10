Nem bom dia? Suárez relata 'indiferença' de Bielsa com a seleção uruguaia

Atacante do Inter Miami e ídolo uruguaio, Luis Suárez relatou relação complicada entre o técnico Marcelo Bielsa e jogadores da seleção do Uruguai.

O que aconteceu

Em entrevista ao canal DSports, Suárez disse que jogadores fizeram uma reunião para que Bielsa fizesse o "mínimo" por eles: "Muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia."

O atacante relatou ainda que colegas de equipe pensaram em não jogar mais pelo Uruguai depois da Copa América: "Os jogadores chegaram a um limite que vão explodir. Na Copa América, houve companheiros que até consideraram: 'Luis, vou jogar a Copa América e depois não jogo mais'. Estamos chegando a um ponto difícil".

Em uma ocasião, Suárez relatou que Bielsa falava sobre atitudes que, na verdade, não cumpria depois. "Ele (Bielsa) dava entrevistas dizendo que jogamos para o povo, para as pessoas. Uma vez estávamos treinando em Nova Iorque e tinham torcedores nos esperando por quatro, cinco horas no hotel. Antes de sair do ônibus, nos diz para não atender as pessoas. Como capitão, eu disse 'vamos todos parar'. Ficamos 15 ou 20 minutos com eles", relatou o atacante. "Às vezes é fácil falar o que as pessoas querem ouvir".