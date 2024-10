Juca Kfouri detona presidente do Corinthians: 'Pior que Andrés e Duílio'

Juca Kfouri criticou o presidente do Corinthians, Augusto Melo, e destacou a situação crítica do time em campo. Durante o Posse de Bola desta sexta-feira (4), o colunista afirmou que Melo é pior que os antecessores da presidência.

Ele conseguiu pior que Andrés Sanchez, que Duílio Monteiro Alves. Que são 'uó do borogodó'. Mas ele é mais do que os dois. Bom, aí vem o Sr. Ramón Días e seu filho Emiliano e escalam o Corinthians da maneira como escalaram. Juca Kfouri

O Fagner continua, e o senhor Augusto Melo renovou por dois o contrato deste jogador chamado Fagner. Depois do que ele fez no domingo [expulsão no jogo contra o São Paulo], ele era a faixa de capitão. Você imagina a cabeça do Rodrigo Garro. A cabeça do Martinez, a cabeça do Félix Torres, a cabeça do Hugo Souza, dos que estão chegando agora, do holandês [Memphis Depay]. Juca Kfouri

Juca ressaltou a crise do time em campo diante da possibilidade de rebaixamento e das decisões na Copa do Brasil e Sul-Americana. Segundo ele, o apoio da torcida em casa é o principal diferencial que o Corinthians terá nos próximos jogos e que pode mudar a tendência de piora.

Corinthians tem um jogo amanhã à noite em que o Inter é favorito. Corinthians terá um jogo com o Flamengo no dia 10 de outubro, ou no dia 20 de outubro, aliás, em que o Flamengo é favorito. A diferença está em que amanhã, em um desses jogos, a Fiel estará presente na chamada e desesperada para apoiar o time. (...) Isto conduz a um tipo de apoio que, em regra, pode causar ansiedade no time, como tem sido visto nos jogos do Campeonato Brasileiro, com excesso de expulsões e tudo mais. O outro jogo contra o Flamengo é um jogo em que a massa irá com o entusiasmo do possível, com o otimismo de quem acredita que é. Não tem desespero. São ambientes inteiramente diferentes. Juca Kfouri

A situação do Corinthians agora, que é absolutamente nua, com tendências a piorar, continua. E eu vou continuar a falar por mais que apanhe por causa disso dos corintianos, que quem não quiser ver, que banque o avestruz. Eu estou vendo e estou descrevendo o que vejo. Juca Kfouri

Torcedor do Corinthians se iludiu com Memphis Depay, diz Lavieri

Danilo Lavieri analisou que houve uma ilusão criada na torcida do Corinthians com a contratação do holandês Memphis Depay. O colunista destacou a situação contratual do jogador após o veto do governo à Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time.



O Corinthians ganhar do Inter para mim seria muita surpresa. Então eu acho que o corintiano, de uma forma geral, se iludiu com o Memphis sem nenhum motivo. Sabe como o Memphis vai jogar? Porque a gente não sabe. O Memphis é caro. A patrocinadora que supostamente vai pagar, por enquanto, não está habilitada para pagar (...) Então a gente não sabe. Tem até o dia 10 para regularizar essa situação. Se no dia 10 não regularizar, [a Esportes da Sorte] tem que parar de dar o dinheiro para o Corinthians Danilo Lavieri

'Não vejo mais Tite entre os principais nomes do mercado brasileiro'

A estreia de Filipe Luís no comando do Flamengo expôs as limitações do trabalho de Tite no clube, avaliou Arnaldo Ribeiro. Na opinião do comentarista, o ex-técnico da seleção não está hoje entre os principais treinadores brasileiros disponíveis no mercado.

