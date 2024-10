Grêmio vence, respira no Brasileirão e impede Fortaleza de dormir na liderança

Na noite desta sexta-feira, o Grêmio venceu o Fortaleza por 3 a 1, pela 29ª rodada do Brasileirão, em casa. A vitória fez o time respirar na briga contra o rebaixamento e impedir que o rival assumisse a liderança provisória.

Com 35 pontos, na 11ª colocação, o Imortal está com sete de vantagem para o Vitória, primeiro time no Z4. Já o time de Vojvoda permanece com 55, em terceiro lugar, atrás de Palmeiras (56) e Botafogo (57).

Em seu próximo compromisso, o Grêmio enfrenta o Atlético-MG, em jogo atrasado do Brasileirão, na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV. Já o Fortaleza também tem o Galo como rival na sequência, às 21h45 do próximo dia 16, na Arena Castelão.

O jogo

A partida começou movimentada e o Grêmio logo abriu o placar, aos 13 minutos. Após receber de Braithwaite, Cristaldo cruzou para Aravena completar para o fundo do gol.

O Fortaleza, contudo, não se intimidou e deixou tudo igual quatro minutos depois. Hércules avançou livre e finalizou. A bola ainda passou entre as pernas de Caíque para balançar as redes.

Com o duelo movimentado, o Grêmio obrigou João Ricardo a trabalhar duas vezes, primeiro em chute de João Pedro e depois em arremate de Cristaldo no rebote. Ainda no primeiro tempo, Cardona e Kuscevic salvaram o time cearense.

Na segunda etapa, o Imortal seguia melhor e não demorou para voltar a ficar à frente no marcador. Aos 14 minutos, Braithwaite arrancou e contou com a falha de João Ricardo para fazer o 2 a 1.

Após o gol do Grêmio, o técnico Vojvoda lançou o time ao ataque, mas o Fortaleza seguia com dificuldades para criar e quando desceu com perigo parou em Caíque. Após cruzamento, Lucero cabeceou e o goleiro fez grande defesa.

Para piorar a situação dos visitantes, Mancuso levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Já aos 44 minutos, Soteldo, após acertar na trave, recebeu passe de Igor e deu números finais à partida.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 3 X 1 FORTALEZA

Local: Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 4 de outubro de 2024, sexta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi Lacerda (ES)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa (RJ) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Rodrigo Guarizo (SP)



Cartão vermelho: Fábio (Grêmio); Mancuso (Fortaleza)



Cartões amarelos: Dodi (Grêmio); Mancuso, Kuscevic e Lucero (Fortaleza)

Gols:

Grêmio: Aravena, aos 13 do 1°T, Braithwaite, aos 14 do 2°T, e Soteldo, aos 44 do 2°T

Fortaleza: Hércules, aos 17 do 1°T

GRÊMIO: Caíque (Rafael); João Pedro, Gustavo Martins (Geromel), Kannemann e Reinaldo; Pepê, Dodi e Edenílson (Diego Costa); Cristaldo (Igor), Braithwaite e Aravena (Soteldo).



Técnico: Marcelo Salles (auxiliar)

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison (Kervin Andrade), Hércules (Pochettino) e Matheus Rosseto (Emmanuel Martínez); Yago Pikachu (Calebe), Breno Lopes (Moisés) e Lucero.



Técnico: Juan Vojvoda