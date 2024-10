Gaviões da Fiel vê 10 finais no Brasileiro e pede raça aos atletas do Corinthians: "Maior guerra da vida"

O Corinthians tem um desafio importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, e seus torcedores entendem o peso do duelo. Na noite desta sexta-feira, a Gaviões da Fiel, principal organizada do Timão, publicou uma nota sobre as 10 'finais' que a equipe terá pela frente no torneio.

O Alvinegro paulista se encontra em situação complicada na tabela de classificação. Os comandados de Ramón Díaz figuram na 18ª posição, com apenas 28 pontos conquistados em 28 partidas. Primeiro fora do Z4, o Fluminense soma 30 pontos.

Em comunicado, a Gaviões da Fiel ressaltou a importância das últimas 10 rodadas do Brasileirão. A organizada corintiana afirmou que os 10 jogos "valem o ano" e pediu a colaboração de todos os torcedores que estarão na Neo Química Arena neste sábado.

"São 10 jogos das nossas vidas, que valem um título e o nosso ano. Contamos com todos os corinthianos que entrarem no estádio, na Norte, na Sul, na Leste ou Oeste. Lembrem-se que temos a responsabilidade de fazer com que o ritmo de jogo esteja no mesmo das arquibancadas", escreveu a organizada.

A Gaviões também pediu raça dos jogadores que entrarão em campo para defender a camisa alvinegra no restante do ano, destacando que será "a maior guerra" da vida dos atletas.

"Esperamos ver raça e responsabilidade nessas 10 partidas, e o que vale para cada um dos 11 jogadores em campo. Vocês foram escolhidos pelo Corinthians e agora se deparam com a maior guerra da vida de vocês até aqui. Como será o nosso ano após as 10 rodadas? A resposta está com vocês".

Por fim, a organizada do Corinthians ainda deixou claro que fará seu papel de apoiar a equipe durante os 90 minutos, seja onde for. A Gaviões da Fiel, como sempre, estará presente já neste sábado no embate contra o Internacional.

"Não há mais nada que possa ser feito além daquilo que precisamos a cada batalha até o dia 8 dezembro: vitória! Estaremos juntos nessa missão cumprindo com o nosso papel de apoiar incondicionalmente durante os 90 minutos, pois amanhã é com nós e por nós mais uma vez", finalizou.

Com o apoio incondicional da Fiel Torcida, o Corinthians enfrenta o Internacional neste sábado, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada da Série A.

Veja na íntegra a nota da Gaviões da Fiel:

"AGORA É SÓ NÓS E POR NÓS

