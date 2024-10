Flamengo encerra preparação para pegar o Bahia na Arena Fonte Nova

O Flamengo fechou, na manhã desta sexta-feira, a preparação para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova. O jogo será realizado neste sábado, às 19h (de Brasília), e é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade da última quinta-feira, os jogadores que iniciaram a partida diante do Corinthians não trabalharam com bola e fizeram um trabalho de recuperação muscular na parte interna. Desta vez, foi possível ver todos os atletas trabalhando no campo.

Assim, o Flamengo teve apenas dois dias de treino antes do jogo contra o Bahia. Já o Tricolor de Aço, por não ter tido compromisso no meio da semana, teve quatro dias de preparação para pegar os cariocas.

A delegação do Flamengo viaja para Salvador ainda nesta tarde. A expectativa é de que o desembarque na capital da Bahia ocorra no final do dia.

O clube carioca vive momento conturbado na temporada. Na última segunda-feira, o treinador Tite foi demitido após resultados ruins, e Filipe Luís assumiu o cargo interinamente. A estreia do ex-lateral no comando técnico ocorreu na vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, na última quarta-feira, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo está em quarto lugar, com 48 pontos, e já viu o líder Botafogo abrir uma vantagem de nove pontos. O Mengão, porém, tem um jogo a menos que os demais para cumprir.