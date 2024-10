Felipe Anderson exalta "momento positivo" do Palmeiras e projeta duelo com o Bragantino: "Vamos com tudo"

O meia-atacante Felipe Anderson vive bom momento no Palmeiras, o melhor desde sua chegada. Com bom desempenho, ganhou uma vaga no time titular e vem de uma sequências de oito partidas começando entre os onze iniciais. O camisa 9 palmeirense exaltou a fase do Verdão e disse que quer seguir ajudando o clube.

"Estamos vivendo um momento positivo como equipe, como time. Estou muito feliz por esse começo, com a minha adaptação, e por poder estar participando e entregando sempre um pouco a mais. Teremos finais a cada jogo, jogos difíceis, e quero estar cada dia melhor para poder ajudar o Verdão cada vez mais", disse.

Felipe Anderson chegou ao Verdão na última janela de transferências. Ele fez sua estreia no dia 17 de julho, em derrota por 1 a 0 contra o Botafogo. Em seus primeiros meses no clube, viveu momento difícil com as eliminações nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, em agosto. O atleta de 31 anos valorizou, porém, os aprendizados que a equipe tirou dessa situação.

"Fomos maduros para tirar lições disso e aproveitar o lado positivo que era mais dias para treinar. Estamos fazendo isso com muita intensidade, aproveitando cada dia para aprimorar algumas coisas que tem dado certo e melhorar o que não está indo bem. Estamos usando essa semana com força total para poder chegar com todo gás no final de semana", continuou.

Felipe Anderson agora soma 15 jogos pelo Palmeiras, dois gols marcados e uma assistência. Mirando ampliar essa sequência, o atleta segue à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo contra o Red Bull Bragantino, que acontece neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

"Estamos canalizando nossas forças para esse jogo. O campeonato está na reta final e teremos só finais pela frente. O próximo jogo é sempre o mais importante para nós e temos que focar nossas energias nisso. Sei que o adversário é muito difícil de enfrentar, o Palmeiras sempre tem trabalho contra o Red Bull, então temos de ter humildade e saber que eles têm qualidade. É um time jovem, que nos últimos anos vem mostrando força, então vamos com tudo e esperamos buscar a vitória", finalizou.