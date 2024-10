Ex-Corinthians marca no fim, América-MG vira sobre o Coritiba e cola no G4 da Série B

Na noite desta sexta-feira, a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ganhou sequência. O América-MG venceu o Coritiba de virada, por 2 a 1, na Arena Independência. Natanael abriu o placar para o Coxa, enquanto Rodriguinho e Matheus Davó, ex-Corinthians, fizeram os gols do triunfo do Coelho.

Com o resultado, o América-MG colou no G4 da Segunda Divisão nacional. O Coelho chegou aos 47 pontos e assumiu a quinta posição. Mirassol e Sport, quarto e terceiro colocados, respectivamente, possuem a mesma pontuação, mas ainda não jogaram na rodada. Do outro lado, o Coritiba fica em 10º lugar, com 41 pontos.

Agora, os dois clubes voltam a campo pela 31ª rodada da Série B. O América-MG visita o Avaí na próxima sexta-feira (11), às 21h (de Brasília), na Ressacada. Já o Coritiba recebe o Amazonas no domingo (13), a partir das 16h, no Couto Pereira.

O jogo

A primeira oportunidade da partida surgiu aos 17 minutos do primeiro tempo - e foi com gol. Josué ficou com a bola na entrada da área e enfiou lindo passe para Natanael. O lateral se infiltrou na grande área pelo lado direito e finalizou cruzado, abrindo o placar para o Coritiba.

Com 25 minutos no relógio, o América-MG teve grande chance de deixar tudo igual no marcador. Adyson recebeu lançamento, ficou com a bola do lado esquerdo e serviu Elizari dentro da área. O meia, porém, pegou mal demais na bola e isolou o chute.

Aos 39 minutos, o América-MG desperdiçou mais uma grande oportunidade de igualar o marcador. Após bola alçada para dentro da área, a zaga do Coritiba não cortou e Rodriguinho ficou sozinho para finalizar. O atacante, porém, não pegou bem de primeira e mandou por cima do gol.

Já aos 43 minutos, o Coritiba respondeu e ficou muito próximo de ampliar a vantagem no placar. Josué roubou na entrada da área e tocou para Robson. O camisa 30 arriscou a finalização colocada, mas viu a bola passar rente à trave direita e ir para fora.

Na volta do intervalo, o América-MG começou atacando. Com três minutos, Rodriguinho cruzou bola para dentro da área e Ricardo Silva subiu de cabeça, mandando por cima do gol defendido por Pedro Morisco.

Aos nove minutos, o Coelho criou mais uma nova oportunidade. Rodriguinho recebeu de Elizari do lado esquerdo dentro da grande área e arriscou o chute mesmo sem ângulo, porém chutou por cima do travessão.

Um minuto depois, o Coritiba voltou a responder e quase marcou o segundo gol. Josué cobrou escanteio e, após chute da entrada da área, a bola sobrou para Bruno Melo. O zagueiro se esticou todo e completou para o gol, mas pegou mal e não acertou a meta do América-MG.

Com 14 minutos no relógio, Pedro Morisco salvou o Coritiba de levar o empate. Rodriguinho tentou a finalização de dentro da área e o goleiro do Coxa fez a defesa com a ponta dos dedos.

Aos 20 minutos, o América-MG criou sua melhor oportunidade na partida. Rodriguinho alçou bola para dentro da grande área e Brenner cabeceou sozinho para o gol, mas acertou a trave. No rebote, mandou pela linha de fundo.

E foi aos 25 minutos que o Coelho deixou tudo igual no placar com um golaço. Rodriguinho cobrou falta com perfeição da entrada da área e acertou o ângulo esquerdo, sem chances de defesa para Pedro Morisco.

Com 30 minutos no relógio, Morisco foi essencial para o Coritiba mais uma vez. Em bola cruzada para a segunda trave, Rodriguinho cabeceou para o gol, mas o goleiro do Coxa fez grande defesa e evitou a virada do América-MG.