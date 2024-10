Em busca de ritmo, Yusupha Njie completa um mês no Santos e ainda aguarda estreia

O atacante Yusupha Njie ainda aguarda a primeira oportunidade com a camisa do Santos. Na última quarta-feira, ele completou um mês de seu anúncio pelo clube, mas ainda não estreou.

Mais do que isso, o gambiano sequer foi relacionado para uma partida do Peixe desde que chegou. O atleta gerou alta expectativa da torcida, mas tem sofrido para ganhar chances.

Recentemente, o técnico Fábio Carille disse em entrevista coletiva que o atleta vinha apresentando baixa intensidade nos treinamentos e precisaria evoluir neste quesito para enfim ser relacionado. Depois, em outra coletiva, ele revelou que o jogador melhorou e estava perto de ir para os jogos.

A declaração foi proferida após o empate do Santos com o Novorizontino, na Vila Viva Sorte. No entanto, poucos dias depois, contra o Operário-PR, Yusupha não apareceu nem no banco de reservas, mais uma vez.

Há a expectativa que, passado mais de uma semana após o último jogo da equipe, o gambiano possa, enfim, ir para o banco de reservas. O próximo compromisso do Peixe é na próxima segunda-feira, contra o Goiás, na Serrinha, válido pela 30ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).

O Santos anunciou a contratação de Yusupha Njie no dia 2 de setembro deste ano. O gambiano, primeiro do país que veste a camisa alvinegra, veio por empréstimo até junho do ano que vem.

O jogador pertence ao Al-Markhiya, do Catar. Esse, inclusive, é um dos motivos apontados por Carille para as poucas chances do jogador. Ele, além de vir de férias, estava em um local cujo futebol é praticado com menos intensidade, de acordo com a comissão técnica santista.

O atacante, ainda, já atuou por FUS Rabat, de Marrocos, e Boavista, de Portugal. Ele, agora, espera ajudar o Santos a retornar à elite do futebol nacional. No momento, a equipe de Fábio Carille é a segunda colocada da competição, com 53 pontos, um abaixo do líder Novorizontino.