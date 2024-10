Desfalcado, Inter desembarca em São Paulo para enfrentar o Corinthians pelo Brasileiro; veja relacionados

No fim da tarde desta sexta-feira, o elenco do Internacional desembarcou em São Paulo para o duelo contra o Corinthians, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

A delegação colorada desembarcou na capital paulista desfalcada. Para o embate contra o Corinthians, o Internacional não poderá contar com o volante Fernando, que está suspenso em função do acúmulo de cartões amarelos.

O Colorado ainda ganhou uma ausência de última hora. O meia-atacante Bruno Tabata, que retornou de lesão há poucos dias, não está entre os relacionados. O clube não divulgou oficialmente o motivo do jogador não ter viajado a São Paulo.

Além disso, os zagueiros Mercado e Rogel e o atacante Borré também serão desfalques no Inter. O trio segue o cronograma feito pelo departamento do médico para se recuperarem de suas respectivas lesões.

Assim, a tendência é que Rômulo assuma a vaga de Fernando no meio-campo e forme dupla com Thiago Maia. Já na zaga, Clayton Sampaio deve ser titular novamente ao lado de Vitão. No ataque, Enner Valencia deve atuar como nove.

Dessa forma, um provável Inter para pegar o Corinthians tem: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo e Thiago Maia; Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

O Internacional de Roger Machado vive grande momento no Brasileirão e detém uma invencibilidade de oito partidas - foram seis vitórias e dois empates neste período. O mais recente resultado teve show de Alan Patrick no Beira-Rio e triunfo de 3 a 1 sobre o Vitória.

Confira os relacionados do Inter para o duelo:

Goleiros: Anthoni e Rochet;

