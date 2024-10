De Bruyne e Lukaku ficam fora de convocados da Bélgica para jogos contra Itália e França

O meia Kevin de Bruyne e o atacante Romelu Lukaku estão fora da lista de convocados da Bélgica para os jogos contra Itália e França pela Liga das Nações. Nesta sexta-feira, o treinador Domenico Tedesco explicou o motivo da ausência dos jogadores.

"Tive uma longa conversa por telefone com Kevin. Ele não pode estar agora devido a uma lesão, mas está muito motivado para continuar na seleção e disputar a Copa do Mundo de 2026. Ele pediu isso para poder cuidar do corpo. A agenda do Manchester City ficou ainda mais tensa devido ao Mundial de Clubes. Mas quando for realmente importante, a Copa do Mundo e a qualificação, ele estará lá", disse sobre De Bruyne.

"Espero que Lukaku esteja em novembro, mas veremos. Cabe a ele, ele toma a decisão. E, claro, vai depender da sua condição física. Neste momento ele mal consegue durar 90 minutos", falou de Lukaku.

Na última data Fifa, após a Bélgica perder para a França, De Bruyne foi flagado dizendo que deixaria a seleção. Na sequência, ele reclamou bastante da equipe em entrevista e disse que existem "pessoas que não cumprem suas funções".

Assim, De Bruyne e Lukaku seguem os passos do goleiro Thibaut Courtois, que decidiu dar um tempo da seleção belga. Quando comunicou a decisão, em agosto, o arqueiro disse que não voltaria a defender a Bélgica enquanto a atual gestão estiver no controle.

Por outro lado, nomes como Trossard, do Arsenal, Doku, do Manchester City, e Tielemans, do Aston Villa, seguem entre os convocados. Enquanto o jogo contra a Itália será dia 10 de outubro, fora de casa, o duelo com a França será dia 14, em casa.

Veja os convocados da Bélgica

Goleiros: Koen Casteels, Matz Sels e Maarten Vandevoordt

Defensores: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Wout Faes, Arthur Theate, Koni De Winter, Sebastiaan Bornauw e Matte Smets

Meio-campistas: Amadou Onana, Orel Mangala, Youri Tielemans e Arne Engels

Atacantes: Johan Bakayoko, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio, Loïs Openda, Malick Fofana, Cyril Ngonge e Leandro Trossard.