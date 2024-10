Corinthians encerra preparação para jogo contra o Internacional pelo Brasileiro; veja provável escalação

O Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Internacional, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, os atletas realizaram o último ensaio antes do duelo que será disputado na Neo Química Arena.

Para o primeiro jogo de amanhã, o Corinthians tem baixas importantes. O volante Alex Santana e o atacante Talles Magno seguem se recuperando de lesão, enquanto o lateral direito Fagner, o zagueiro André Ramalho e o atacante Romero estão suspensos. O meia Ryan é o mais novo desfalque, já que fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo durante o jogo contra o Flamengo, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

Assim, o provável Corinthians que vai enfrentar o Internacional tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Mahteus Bidu; José Martínez, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Héctor Hernández (Memphis Depay).

O treino do Timão nesta sexta-feira teve início com uma ativação na academia, depois partindo para um aquecimento no gramado. Na sequência, os jogadores realizaram um exercício tático de enfrentamento.

Os comandados do técnico Ramón Díaz ainda trabalharam jogadas de bola parada ofensivas e defensivas, além de terem feito um complemento de finalizações na parte final do treinamento.

O jogo contra o Inter é de extrema importância para o Corinthians, que luta contra a zona de rebaixamento. O Timão se encontra na 18ª posição da liga nacional, com 28 pontos conquistados. O Colorado, por sua vez, está na 7ª colocação, com 45 unidades.