Corinthians corrige valor de dívida apresentada no Dia da Transparência; veja detalhes

O Corinthians emitiu uma nota na tarde desta sexta-feira corrigindo o valor de um passivo fiscal apresentado no Dia da Transparência, no último dia 13 de setembro. Na ocasião, o diretor financeiro Pedro Silveira comentou que a gestão passada não registrou um débito de R$ 220 milhões em dívida municipal e federal no balanço financeiro de 2023. O montante foi corrigido pelo clube para R$ 106 milhões.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Wesley Melo, diretor financeiro do Corinthians na gestão de Duilio Monteiro Alves, foi convocado para uma reunião no CORI (Conselho de Orientação) na última segunda-feira para explicar o valor de R$ 220 milhões apresentado no Dia da Transparência. Pedro Silveira, Fred Luz (consultor) e Romeu Tuma Júnior (presidente do Conselho Deliberativo) também marcaram presença no encontro.

Na reunião, Wesley explicou o real valor do débito e argumentou que essa pendência teria que ser apresentada apenas no balanço final de 2024, já que os tributos são de anos anteriores e restavam detalhes a serem definidos. Ao final do encontro, a atual gestão admitiu que errou na informação passada ao público no dia 13 de setembro e, a pedido de Romeu Tuma Junior, emitiu nota oficial esclarecendo o desencontro.

Segundo o clube, após aderir ao programa de parcelamento oferecido pela Prefeitura (PPI) e uma nova transação tributária, o Corinthians reduziu o valor da dívida municipal de R$ 141 milhões para R$ 76 milhões.

Além disso, no âmbito federal, a dívida inicialmente identificada no valor de R$ 80 milhões foi revista pelo departamento financeiro e corrigida para R$ 30 milhões. "Essa diferença decorreu de divergências entre os relatórios da Receita Federal e os relatórios existentes no clube. Essa situação está sendo corrigida, com ajustes nos processos internos do clube, que demandam tempo para total adequação", argumentou o clube.

"Em resumo, as contingências de anos anteriores era de aproximadamente R$ 171 milhões, não R$ 220 milhões como anteriormente informado. Após os parcelamentos, a dívida adicional chegou a R$ 106 milhões", explicou o Corinthians em nota.

Veja o posicionamento completo do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista vem a público elucidar informações apresentadas durante o Dia da Transparência, realizado em 13 de setembro de 2024, no qual foram compartilhados os dados financeiros relativos ao primeiro semestre e a visão de futuro do clube.

Entre os pontos abordados, foi analisado o passivo de dezembro de 2023 somado a uma dívida fiscal de R$ 220 milhões, que não estava originalmente contabilizada no balanço. Essa soma representava uma visão gerencial do passivo total do início dessa gestão, e essa dívida fiscal pode ser detalhada em dois grandes blocos: débitos municipais e federais.

No pilar municipal, entre diversas ações existentes, havia uma de R$ 141 milhões referente ao ISS (Imposto sobre Serviços) sobre bilheteria, resultante de uma autuação da Prefeitura de São Paulo, semelhante ao que ocorreu com outros clubes paulistas. No passado, orientado por assessoria especializada, o Corinthians não contabilizava esse valor, pois a avaliação de risco era somente possível, o que não exige contabilização pela legislação contábil. Dado o fato de que esta autuação estava relacionada à incidência do imposto sobre bilheteria, que teve seu risco alterado para perda provável, a mesma assessoria aconselhou o clube a aderir a um modelo de parcelamento e, assim, o valor foi novado e contabilizado no balanço.

É importante destacar que, ao aderir ao programa de parcelamento oferecido pela Prefeitura (PPI) e uma nova transação tributária municipal, o Corinthians reduziu o valor da autuação de R$ 141 milhões para R$ 76 milhões, um desconto de aproximadamente R$ 65 milhões. Consideramos, portanto, em nossa visão gerencial da dívida no material apresentado, o passivo de R$ 141 milhões em dezembro de 2023, e o valor novado pós parcelamentos de R$ 76 milhões na posição de junho - o ajuste contábil no balanço do clube ainda não estava concretizado.

No âmbito federal, a assessoria tributária do clube, junto com o departamento fiscal, inicialmente identificou uma dívida de cerca de R$ 80 milhões. Contudo, ao realizar uma análise mais minuciosa, constatou-se que o valor real era de R$ 30 milhões. Essa diferença decorreu de divergências entre os relatórios da Receita Federal e os relatórios existentes no clube. Essa situação está sendo corrigida, com ajustes nos processos internos do clube, que demandam tempo para total adequação.

Em resumo, as contingências de anos anteriores era de aproximadamente R$ 171 milhões, não R$ 220 milhões como anteriormente informado. Após os parcelamentos, a dívida adicional chegou a R$ 106 milhões.

Essas ações reforçam o compromisso da diretoria do Sport Club Corinthians Paulista com a regularização das finanças do clube, garantindo uma administração financeira sólida e transparente que assegure a sustentabilidade futura da instituição.

Sport Club Corinthians Paulista