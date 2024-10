Corinthians cogita ter novo parceiro em contrato de Memphis Depay, diz PVC

O Corinthians já estuda no mercado uma empresa que possa substituir a Esportes da Sorte na "operação Memphis Depay", informou Paulo Vinícius Coelho, no Finanças do Esporte. A atual patrocinadora máster do clube foi barrada no pente-fino do governo nas bets.

O Corinthians não está pensando em tirar a Esportes da Sorte da camisa nesse momento, mas sabe que tem que tirar. O Corinthians já está no mercado vendo o que pode acontecer, porque pode ter uma substituição de patrocínio e eventualmente um acordo para o caso Memphis, que é o mais arriscado de tudo isso. O Corinthians entende que tem mercado, que tem parceiros novos interessados e que pode até acontecer. Claro que isso é uma especulação ainda, mas o Corinthians cogita ter um novo parceiro que assuma a operação Memphis.

Estou falando da operação Memphis porque, desde o princípio, o Memphis, do ponto de vista mercadológico, mudou o astral do Corinthians, mudou o astral da torcida. Ganhou três partidas seguidas depois de seis meses. Não pelo Memphis, mas mudou o astral. Por outro lado, ela sempre foi um risco. E você fez um acordo para pagar R$ 3 milhões para um jogador por mês, sendo que 2/3 desse valor pelo menos eram pagos pelo patrocinador. Se não tem patrocinador, quem tem que pagar? O clube. Paulo Vinícius Coelho

O colunista do UOL explicou que a situação não é simples, mas há otimismo dentro do Corinthians em relação ao apetite do mercado.

O Corinthians entende que tem empresas no mercado sinalizando que podem substituir a Esportes da Sorte, inclusive com o contrato do Memphis. É difícil, não está encaminhado. Para encaminhar, precisa rescindir com a Esportes da Sorte. Não é uma situação fácil. Além do que, se você rescinde com a Esportes da Sorte, por pelo menos um mês, dois meses você vai ter que arcar com isso até que o patrocínio novo entre. Você está falando de um patrocínio que vai pagar lá na frente. Então, tem um problema, mas o Corinthians já começa a estudar soluções e tem um certo otimismo ali dentro. Paulo Vinícius Coelho

Esportes da Sorte poderia tentar 'atalho' para seguir operando, explica Mattos

No Finanças do Esporte, Rodrigo Mattos explicou como a patrocinadora master do Corinthians poderia aproveitar caminho feito pela Vai de Bet para seguir atuando mesmo após ser vetada pelo governo. Assista no vídeo acima.

A Vai de Bet, ex-patrocinadora do Corinthians, está liberada após liminar obtida pela Loterj (Loteria Estadual do Estado do Rio de Janeiro) na Justiça Federal do Distrito Federal (TRF1). O órgão é responsável pela administração e fiscalização de jogos de loteria e apostas no estado.

Samir: Corinthians sabe que Depay só ficará 100% em 2025

Samir Carvalho apurou que Memphis Depay está fazendo um tipo de "pré-temporada" no Timão e precisa de ritmo de jogo para evoluir fisicamente. Internamente, o que se diz é que Depay 100% só na próxima temporada, contou o colunista do UOL. Assista no vídeo acima.

A certeza que todos têm dentro do Corinthians é que ele está longe ainda da sua melhor condição física. Ele pode jogar de 30 a 45 minutos, mas deve ter evoluído para o Emiliano dizer que ele pode começar como titular. Uma fonte me disse o seguinte: pra entrar em forma, ele precisa de ritmo de jogo. Então, mesmo sem ritmo, ele vai ter que jogar. O problema é que o Corinthians tá vivendo uma decisão atrás da outra. O Memphis em campo não quer dizer que ele tá 100% — Memphis vai precisar jogar para ganhar ritmo e ainda está longe da sua melhor condição física. Samir Carvalho, no De Primeira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.