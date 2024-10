Conmebol confirma Monumental de Núñez como palco da final da Libertadores

Na noite desta sexta-feira, a Conmebol confirmou o Monumental de Núñez como palco da final da Libertadores 2024, no dia 30 de novembro. Na disputa pela taça, ainda estão: Atlético-MG, River Plate, Peñarol e Botafogo.

A cidade de Buenos Aires foi escolhida como sede da grande decisão no dia 12 de fevereiro, pelo conselho da entidade. Além da casa do River, foram avaliados o Estádio Libertadores da América e o Estádio Único Diego Armando Maradona.

Segundo a Conmebol, o Monumental de Núñez foi escolhido por sua moderna estrutura, vasta história esportiva e pela capacidade de receber um grande número de torcedores. O local pode contar com 84.000 espectadores.

De um lado da chave, River Plate e Atlético-MG se enfrentam, com o argentino decidindo como mandante. O confronto da ida está marcado para o dia 22 de outubro, às 21h30 (de Brasília), e a volta, no mesmo horário, no dia 29.

Botafogo e Peñarol, por fim, definem a outra vaga para a final. Às 21h30 do próximo dia 23, o Alvinegro recebe os uruguaios em busca de abrir vantagem para o embate decisivo no dia 30, no mesmo horário.